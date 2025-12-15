Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos, en un tiroteo, a uno de los dos ladrones que intentaron asaltarlo mientras trabajaba como remisero, en un suceso registrado el domingo en el oeste del conurbano bonaerense. El otro malviviente alcanzó a fugar, presuntamente ileso, y es buscado por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo cuando el hombre, de 25 años y destinado en un Comando Patrulla (C.P.) en el sur del Gran Buenos Aires, conducía un Chevrolet Cruze, con dominio finalizado en 245, que utilizaba para desempeñarse como chofer de remises mediante una aplicación.

Según agregaron los informantes, el joven, que se hallaba franco de servicio y vestido de civil, arribó con ese rodado al cruce de Sudamérica y Víctor Martínez, al ser solicitado por supuestos clientes. Trascendió que, ya en el sitio, aparecieron en escena dos individuos armados, quienes lo amenazaron con fines de robo.

A raíz de tal motivo, el oficial resolvió ofrecer resistencia y, con una pistola Taurus G3 nueve milímetros, se enfrentó a disparos con estos malvivientes, oportunidad en la que hirió a uno de ellos de 17 años.

Puede interesarte

Habitantes del vecindario rescataron a ese sujeto baleado y lo llevaron, de urgencia, al Hospital Néstor Kirchner, aunque se asegura que el menor ingresó fallecido al centro asistencial y que los médicos del lugar certificaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Preventivamente, la causa penal se caratuló “Robo agravado por el uso de armas y por ser en poblado y en banda y homicidio”.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos 1ª Sur del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de dicha zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el barrio con el objetivo de apresar al asaltante prófugo.

Intervino la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción, cuyas autoridades decidieron convocar a los miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para concretar una serie de peritajes en el escenario de la tentativa de asalto.