Una mujer evitó el robo de su moto en Remedios de Escalada, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, después de activar un dispositivo eléctrico instalado en el vehículo. El hecho ocurrió cuando dos delincuentes la interceptaron y uno de ellos escapó con la motocicleta.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los asaltantes llegan a bordo de otra moto, le sustraen el vehículo a la víctima y comienzan a alejarse del lugar. Sin embargo, la fuga duró apenas unos segundos.

La mujer activó desde una pulsera un sistema antirrobo conocido como “Shockbag”, que emitió una descarga eléctrica de 6.000 voltios sobre la moto. El ladrón que conducía el vehículo recibió el shock, cayó al suelo y terminó abandonando la moto a pocos metros.

🚨 LE IBAN A ROBAR Y SE DEFENDIÓ CON UNA DESCARGA ELÉCTRICA

- La mujer que estaba por ser robada activó un dispositivo y le dio un shock eléctrico a los delincuentes, que tuvieron que escapar

📍 Lanús pic.twitter.com/OC5nFsr5jT — Vía Szeta (@mauroszeta) June 18, 2026

Tras la descarga, el asaltante escapó rengueando junto a su cómplice. La víctima, que trabaja como tatuadora, explicó que decidió comprar el dispositivo después de haber sufrido el robo de cuatro motos.

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Aunque la mujer logró recuperar el vehículo y no realizó una denuncia formal, la Justicia inició una investigación de oficio a partir de la difusión del caso y de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.