Un guardia de seguridad intentó bajar varios carritos por una escalera mecánica, lo que provocó que impactaran a una mujer que resultó herida en el incidente.

Un accidente inusual ocurrió en un supermercado de Rusia, donde una mujer resultó herida luego de ser atropellada por varios carritos de compra que bajaban por una escalera mecánica.

Un guardia de seguridad intentó retirar los carritos de manera improvisada, lo que provocó que se descontrolaran y golpearan a la mujer. El incidente quedó registrado en video.

Las imágenes del hecho muestran cómo la mujer es impactada y termina contra el suelo por la fuerza de los carritos, que terminaron colisionando contra las puertas del establecimiento.

🇷🇺 | Una mujer en Rusia resultó atropellada por varios carritos de compra cuando un guardia de seguridad intentó bajarlos por una escalera mecánica. El incidente quedó registrado y generó críticas por la imprudencia del trabajador.pic.twitter.com/g0w8qutGCw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 6, 2025

Tras algunos segundos en el piso, la víctima logró incorporarse mientras se quejaba de dolor, visiblemente afectada por el golpe.