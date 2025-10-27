Thomas Soullet decidió intentar caminar con vientos máximos de 185 km/h en la cima del Puy de la Tache, una montaña de 1,6 km/h, en Francia, durante la tormenta Benjamin.

¿Qué hacer cuando se acerca una tormenta con ráfagas de viento de más de 160 km/h?

Por lo general, las opciones no incluyen "dar un paseo", pero para el fotógrafo Thomas Soullet, fue un desafío aceptado.

Talk about fighting the elements! 🌬️



This man could barely stand at the summit of Puy de la Tache in France as Storm Benjamin brought powerful winds to northwestern and central France. pic.twitter.com/9MjHzUDqBc — WeatherNation (@WeatherNation) October 25, 2025

Soullet se dirigió a la cima del Puy de la Tache, una montaña de 1,6 km/h, en el centro de Francia, mientras la tormenta Benjamin azotaba la costa el jueves. Soullet comentó que se encontraba a una altitud de 1617 metros y fue a comprobar la dificultad de caminar contra el peor viento de todos. Comentó que las ráfagas de viento alcanzaron los 187 km/h, o unos 185 km/h. Esto equivale a un huracán de categoría 3.

Más cerca del nivel del mar, Meteo France registró una ráfaga máxima de 167 km/h en Cagnano.



