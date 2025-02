Un video publicado en TikTok por la usuaria @rochiferrer ha captado la atención de millones de personas, acumulando casi cuatro millones de reproducciones y más de 387.000 “me gusta”. En el clip, la joven relata una experiencia inusual con un repartidor que, tras entregarle un paquete a domicilio, decidió contactarla con una excusa que resultó ser falsa.

Según informó la propia usuaria en la plataforma, el hombre inicialmente le pidió su número de documento alegando que lo había anotado mal, pero luego reveló sus verdaderas intenciones: intentar conquistarla.

En ese sentido, el repartidor le envió un mensaje poco después de haber entregado el pedido. En el texto, el hombre explicó que necesitaba corregir un error en el registro de su documento de identidad. Sin dudarlo, la joven accedió a proporcionarle el dato solicitado. Sin embargo, lo que parecía ser una interacción profesional tomó un giro inesperado cuando el repartidor confesó que la excusa del DNI era solo un pretexto para hablar con ella. “De paso aprovecho a decirte que sos muy bonita. No quería incomodarte ni nada, pero te tenía que mandar el mensaje. Era mentira lo del DNI”, escribió.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @rochiferrer)

La reacción de Rochi fue educada pero firme. Agradeció el cumplido, pero dejó en claro que estaba casada, lo que, en principio, parecía ser suficiente para cerrar la conversación. Pero el repartidor no se dio por vencido y continuó insistiendo. “¿Pero felizmente casada o solo casada?”, preguntó, intentando abrir una puerta para continuar la interacción.

Este comentario generó una respuesta ingeniosa por parte de la joven, quien decidió enviarle una foto junto a su marido como una forma de reafirmar su estado civil y poner fin a la conversación.

El desenlace fue inmediato. Tras recibir la imagen, el repartidor finalmente desistió de su intento y respondió con un mensaje breve en el que envió saludos, dando por terminada la comunicación.

El video de @rochiferrer no tardó en generar una avalancha de comentarios y reacciones en TikTok. “Encaró. Persistió. Fue respetuoso. La rompió”, “1% probabilidades 99% de fe”, “Buena onda los dos”, “La cara del marido re sonriente me destruye. Eso es un hombre seguro y una relación feliz" y "Ahora me estoy preguntando si estoy felizmente casada o solo casada“, son algunos de los mensajes.