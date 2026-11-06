Una mujer de 33 años fue rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja en una vivienda de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, y permanece internada en terapia intensiva con quemaduras en el 36% del cuerpo. Por el ataque, El hombre presuntamente implicado, de 27 años, fue detenido e imputado por lesiones graves calificadas por el vínculo.

El ataque ocurrió el 3 de noviembre, durante las primeras horas de la tarde, en una casa del barrio Villa Santarelli. Según informó La Voz, la investigación a cargo del fiscal de Río Tercero Nicolás Torres indica que, en medio de una discusión, el acusado arrojó alcohol sobre la víctima y utilizó un encendedor para prenderla fuego.

La mujer logró meterse bajo la ducha. Luego, vecinos que la asistieron alertaron a la Policía y la trasladaron al Hospital Regional de Santa Rosa de Calamuchita. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivada a un centro de mayor complejidad de la ciudad de Córdoba, donde continúa internada.

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De acuerdo con la información de la fiscalía, sufrió quemaduras en el rostro, el cuello, el tórax, la espalda y ambos brazos. Las lesiones alcanzan aproximadamente el 36% de la superficie corporal y, según determinaron los peritos, pusieron en peligro su vida.

Los policías que acudieron a la vivienda tras el llamado de emergencia aprehendieron al sospechoso, que también presentaba quemaduras y recibió atención médica. Posteriormente, fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Villa María.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía reunió testimonios de quienes intervinieron después del ataque. Declararon tanto los vecinos que auxiliaron a la víctima como los policías que acudieron ante el llamado de emergencia. Además, se realizó una constatación de la vivienda y se dispuso su preservación con una consigna policial.

Ese mismo día, el juez de Paz de Santa Rosa libró una orden de allanamiento para registrar la propiedad. Del procedimiento participaron un equipo de Policía Judicial y personal especializado de Bomberos de la Policía, que efectuó el relevamiento necesario para elaborar el informe técnico ígneo.

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En el domicilio se secuestraron una botella de alcohol, encendedores y prendas de vestir, entre otros elementos. El material recogido durante el operativo será sometido a análisis periciales como parte de las medidas ordenadas para esclarecer lo ocurrido.

La fiscalía también dispuso una inspección corporal del imputado, quien recibió asistencia médica por las quemaduras que presentaba cuando fue aprehendido. A esas actuaciones se sumaron el secuestro del teléfono celular de la mujer y el pedido de las historias clínicas correspondientes.

El acusado permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario de Villa María. La investigación a cargo de Torres continúa y aún resta completar medidas de prueba que ya fueron ordenadas.