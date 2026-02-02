En la madrugada del sábado, un hombre de San Salvador de Jujuy golpeó salvajemente a su ex pareja en presencia de su hija de dos años y luego trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso. La gravedad de la agresión quedó reflejada en la carátula judicial: intento de femicidio.

Conforme al relato de la víctima a Jujuy al Momento, el agresor la atacó con golpes contra la pared, desatando una escena de suma brutalidad mientras su hija menor observaba todo.

Lo más grave llegó después, cuando el individuo arrastró a la mujer hacia una ventana e intentó lanzarla al vacío desde una altura de tercer piso. En ese momento, los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los vecinos, que se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia cerca de las 4.40.

La respuesta de la Policía fue rápida: al llegar al domicilio, el agresor huyó a pie, lo que desencadenó una persecución que se extendió por escaleras y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

Finalmente, personal de las Unidades Móviles (UR1) logró interceptar y reducir al sospechoso en la intersección de las calles San Francisco y Campero. El hombre fue trasladado a la sede policial correspondiente, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata.

Las actuaciones de rigor, realizadas por personal de la Seccional Nº 2 bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, permanecen en curso, mientras el caso suma preocupación por la exposición de niñas y mujeres a hechos de extrema violencia y la respuesta de las autoridades.