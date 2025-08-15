La investigación judicial por un violento intento de femicidio ocurrido el fin de semana en la localidad de Arturo Seguí, tuvo un importante avance en las últimas horas con la imputación del hombre, de 38 años, acusado de incendiar la vivienda en donde reside su ex pareja, con quien habría mantenido una discusión por dinero.

Bajo la carátula de delito en grado de tentativa, dado que la mujer de 50 años quedó atrapada en su vivienda envuelta por las llamas, la fiscal de la causa, María Eugenia interrogó al principal sospechoso, J. D. G., quien negó de manera contundente haber intentado asesinar a la mujer y sostuvo una versión opuesta a la presentada en la denuncia.

Según sus declaraciones, la discusión con su ex pareja se desencadenó por una deuda de dinero que, aseguró, ella se negaba a saldar. En ese contexto, el acusado indicó que fue la propia mujer quien habría provocado el fuego, contradiciendo así la hipótesis principal de la Fiscalía y el testimonio de la víctima.

En tanto, la mujer brindó una reconstrucción muy diferente ante las autoridades. Según señalaron, la denuncia indica que el ataque se produjo el domingo en su casa, ubicada en la calle 442 entre 140 y 141, al noroeste del centro de la ciudad de La Plata. La víctima sostuvo que J. D. G. irrumpió en la propiedad, la agredió físicamente con golpes en la cabeza y el cuello, la roció con nafta el interior del inmueble y prendió fuego todo antes de salir.

En su relato, la mujer añadió que, cuando las llamas comenzaron, el agresor gritó: “Tomá, por hija de p...” y se marchó. Inmediatamente, se refugió en el baño, se roció con agua y comenzó a pedir auxilio. Afortunadamente, la escucharon. Los vecinos derribaron la puerta para rescatarla mientras el fuego consumía gran parte de la vivienda. La víctima sufrió quemaduras leves y lesiones por los golpes, sin que llegara a requerir internación hospitalaria.

El personal de la comisaría Décima inició la búsqueda del sospechoso y logró interceptarlo en la intersección de 426 y Camino General Belgrano pocas horas después. Al momento de la detención, el hombre fue encontrado con una tarjeta SUBE, 96.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. De inmediato, quedó a disposición judicial y bajo arresto a la espera del avance de la causa.

El expediente quedó caratulado como “femicidio en grado de tentativa”, dado que para la Fiscalía existió intencionalidad directa y un contexto de violencia de género por parte del acusado. Además, trascendió que el agresor contaba con antecedentes por doble homicidio, un delito por el que había recuperado la libertad en 2022.