La víctima tiene 24 años y está internada por las quemaduras. El acusado, de 17, fue alojado por 30 días en un instituto de menores tras la audiencia de imputación.

Un adolescente de 17 años fue imputado por haber prendido fuego a su pareja, una mujer de 24, durante una discusión por celos ocurrida el domingo pasado en una casa de la ciudad de Lastenia, provincia de Tucumán.

Como consecuencia del ataque, la joven sufrió quemaduras en el rostro, el cuello y el tórax. Fue auxiliada por familiares y trasladada para recibir atención médica. Si bien ayer había recibido el alta, este martes debieron internarla nuevamente en el Hospital Eva Perón.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el ataque ocurrió cerca de las 6.30 del domingo, cuando la mujer llegó al domicilio del barrio La Cerámica donde convivía con el adolescente. De acuerdo con la acusación, ambos discutieron y el menor lanzó una amenaza: le dijo que prendería fuego su ropa.

La auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, en representación de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II que subroga el fiscal Pedro Gallo, sostuvo durante la audiencia que, luego, el acusado sacó prendas de un ropero, buscó una botella de alcohol y regresó a la habitación. Siempre según la teoría del caso, en medio de la situación la víctima le dijo que seguiría con su vida y le pidió que él hiciera lo mismo.

Tras ello, el adolescente le arrojó alcohol en el rostro y luego encendió el líquido con un encendedor. El fuego alcanzó la zona que va desde el mentón hasta el pecho de la mujer. Mientras familiares la auxiliaban, el atacante escapó. Fue localizado y detenido ayer.

El hecho fue calificado como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. “El uso de fuego demuestra un desprecio por la vida de la víctima y un alto nivel de agresividad”, afirmaron desde la fiscalía.

En la audiencia de este martes, que se realizó de manera privada a pedido de la defensa, Pedrosa señaló durante su exposición: “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”.

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Y amplió: “En cuanto a las características del hecho, el mismo se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían, por lo que entiendo que en este caso, debe tenerse en cuenta la violencia extrema, y la gravedad con la que ocurrieron los presentes hechos”.

Finalmente, la Justicia ordenó el alojamiento preventivo del adolescente durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz,

La fiscalía había solicitado un plazo de detención mayor, de tres meses, además de estudios, cursos sobre género y tratamiento psicológico. El juez sí dio lugar a los otros requerimientos y dispuso que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleve adelante esas medidas.