Un hombre protagonizó una polémica escena que rápidamente se difundió en redes sociales y grupos de mensajería luego de ser mordido por un zarigüeya —conocido en algunas regiones como comadreja o tlacuache— tras intentar introducir al animal en su boca como parte de una supuesta broma.

Las imágenes muestran cómo el mamífero, claramente alterado, reaccionó al sentirse amenazado y atacó para defenderse.

Biólogos y expertos en fauna silvestre señalaron que este tipo de animales suelen evitar confrontaciones y solo reaccionan agresivamente cuando son sometidos a situaciones extremas de estrés o peligro.

Según indicaron, la reacción del zarigüeya fue una respuesta defensiva completamente natural frente al maltrato.

🔴 | Un hombre fue mordido por una zarigüeya tras intentar meter al animal salvaje en su boca como parte de una "broma" que quedó registrada en video, generando una rápida viralización en redes sociales. pic.twitter.com/N8HH6J1gs2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

Peligro para la salud

Tras la mordida, especialistas recordaron que el hombre podría haber quedado expuesto a enfermedades graves, incluyendo rabia y diversas infecciones bacterianas.

Por este motivo, recomendaron atención médica inmediata y la posible aplicación de tratamientos preventivos.

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Posibles sanciones legales

Además de las consecuencias físicas, el episodio podría derivar en responsabilidades judiciales, ya que manipular, acosar o maltratar animales silvestres constituye un delito ambiental en varios países.

Las normativas contemplan sanciones económicas e incluso penas de prisión para quienes dañen especies protegidas.

El hecho generó fuertes críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el trato hacia animales silvestres bajo la excusa de entretenimiento.

Especialistas reiteraron la importancia de respetar la fauna y evitar conductas irresponsables que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.