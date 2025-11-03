El domingo por la noche, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una tentativa de robo en un comercio ubicado en la intersección de Belgrano e Iturraspe, en pleno centro de Venado Tuerto.

Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico fue recibido por la encargada del local, quien relató que un hombre había intentado sustraer mercadería. Al ser sorprendido, el individuo la empujó violentamente para intentar huir.

Detención y actuación policial

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del local, los efectivos lograron identificar al presunto autor del hecho. Minutos después, un patrullero localizó y aprehendió al sujeto en inmediaciones de calles Casey y Roca, a pocas cuadras del comercio afectado.

El hombre fue trasladado a sede policial, donde se le tomaron los datos y se procedió a verificar sus antecedentes.

Intervención judicial

El fiscal de turno fue notificado de la situación y ordenó iniciar las actuaciones correspondientes por el delito de robo simple, además de requerir la constatación de antecedentes penales del detenido para evaluar medidas posteriores.

El rápido accionar policial y el aporte clave de las cámaras de seguridad permitieron resolver el caso en pocos minutos, evitando que el agresor escapara impune. El caso quedó ahora en manos de la Justicia para determinar los pasos a seguir.