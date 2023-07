Este sábado por la mañana finalmente se confirmó lo que muchos esperaban: Inter Miami anunció la contratación de Facundo Farías, la joya de Colón.

En un comunicado vertido por las redes sociales oficiales de la franquicia de Florida, se informó: "ha fichado al mediocampista Facundo Farías procedente del Club Atlético Colón de Argentina con un contrato hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con opciones para extender el contrato para el 2027 y 2028".

En ese sentido, los norteamericanos aseguran que: "Farías, quien ocupará una plaza internacional en la plantilla, se incorpora al Club mientras se encuentra a la espera de recibir su certificado de transferencia internacional (ITC) y su visa P-1".

"Prometedor"

En otro tramo del comunicado, se reproducen declaraciones de Chris Henderson, CSO y director deportivo del equipo. “Facundo es un jugador prometedor y estamos entusiasmados por traerlo a Inter Miami. Creemos que podrá alcanzar su potencial aquí y brindarnos opciones en varias posiciones”, dijo.

Por su parte, también agregan expresiones del delantero santafesino: “Estoy muy satisfecho con este traspaso. Inter Miami es un club importante con una ambición increíble y estoy emocionado de ser parte del proyecto junto a grandes jugadores, entrenadores e integrantes del personal”, señaló Farías.

Presente arrollador

Lionel Messi, tuvo una actuación destacada este martes para que su equipo golee por 4 a 0 a Atlanta United, por la segunda fecha de la Zona Sur 3, de la League Cup, competencia a la que sacó boleto para la siguiente instancia.

Messi, autor de un doblete y una asistencia, condujo a la franquicia de Florida al primer puesto de su grupo del certamen compuesto por equipos de la Major League Soccer (MLS), de Canadá y de México, tras ganar por 2 a 1 ante el Cruz Azul y por 4 a 0 frente al Atlanta United.

De esta manera, Inter Miami ya se garantizó un puesto en el primer partido de eliminación directa, en el cual se enfrentará ante el líder de la Zona Sur 2: allí están Orlando City, Houston Dynamo y Santos Laguna.

Por el momento, el rival de Inter Miami aún no está confirmado. Houston Dynamo tiene tres puntos (empató los dos partidos y uno de ellos fue por penales), Orlando City, dos; y Santos Laguna, uno.

Inter Miami aguarda a que se defina lo que ocurra en el Grupo Sur 2. Los dos equipos de la MLS pueden enfrentarse a la franquicia de Messi y la fecha prevista para el encuentro de los 16avos de final es entre el 2 y el 5 de agosto.

A la fase de eliminación directa pasan los dos mejores de cada zona, que son 15 en total y hay 3 equipos en cada una, De esta manera, habrá 30 competidores por el título.

Los octavos de final se disputarán entre el 6 y 8 de agosto; los cuartos de final, entre el 11 y 12 de ese mes; las semifinales, el martes 15 de agosto; y la final, el sábado 19.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, elogió el trabajo de Lionel Messi en el equipo tras la goleada por 4 a 0 ante el Atlanta United y destacó lo importante que es su figura para el fútbol de Estados Unidos.

"Messi es una figura tan importante en el mundo que no me sorprende la reacción de la gente. Me sorprende que no se quedaran hasta el final pero acá puede ser así esto", expresó el entrenador, quien se mostró muy contento durante el partido por el rendimiento de sus dirigidos.

Y agregó que lo que Messi generó en el público sólo puede hacerlo él: "El público da respuesta en función de lo que genera y lo que causa el equipo. Hoy el equipo estuvo muy bien y eso entusiasma. Grandes figuras vienen a ver a Messi y contagia a todos, no solo a la gente sino a nosotros. Vienen a verlo a él".