En las últimas 24 horas, los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania han continuado. Un ataque con drones ucranianos en Crimea dejó tres muertos y 16 heridos. Rusia, por su parte, bombardeó Zaporiyia y otras ciudades ucranianas, causando daños en infraestructuras civiles y dejando varios heridos.

Rusia y Ucrania han seguido intercambiando ataques en los que han muerto varias personas en las últimas 24 horas. El jefe de la Crimea ocupada nombrado por Moscú, Sergei Aksyonov, informó de un ataque de drones ucranianos contra el hospital Foros, donde, según dijo, murieron tres personas y 16 resultaron heridas.

"Como resultado del ataque de UAV enemigos, varios objetos en el territorio del hospital Foros resultaron dañados. También resultó dañado el edificio de la escuela del asentamiento", escribió en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso calificó la acción de "ataque terrorista contra objetos civiles en el territorio de la República de Crimea". "El 21 de septiembre, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista deliberado contra instalaciones civiles en el territorio de la República de Crimea", dijo el Ministerio en un comunicado.

Los drones han sido una de las principales armas de Ucrania durante la guerra. Imagen ilustrativa (Foto: Gentilezas)

"Alrededor de las 19:30, hora de Moscú, en la zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares, las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas de alto poder explosivo".

Los canales locales de Telegram especulan con la posibilidad de que "huéspedes muy importantes" estuvieran en el sanatorio en el momento del ataque, señalando que en las inmediaciones se encuentran cuatro dachas (casas) estatales a las que acude la élite política desde la época soviética. Al parecer, el restaurante Foros Hall que fue objeto del ataque también cerró el domingo por servicios especiales.

Foto de misil ruso. Imagen ilustrativa (Foto: Gentilezas)

Rusia lanza 5 bombas aéreas sobre Zaporiyia

Mientras tanto, las tropas rusas han lanzado una serie de potentes ataques sobre ciudades ucranianas. Así, Rusia lanzó cinco bombas aéreas sobre Zaporiyia, declaró el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov. "Los rusos dirigieron al menos cinco bombas aéreas contra la ciudad. Atacaron infraestructuras civiles e instalaciones industriales", escribió en su canal de Telegram.

En la región de Kiev, como consecuencia de los ataques de drones rusos en varios distritos, se produjeron incendios en casas residenciales, una persona resultó herida por metralla. En Sumy

resultaron dañadas instalaciones industriales y el edificio de una institución educativa. Una persona resultó herida. En la región de Dnipropetrovsk fue destruida una casa particular, pero, según informaron las autoridades locales, no hubo víctimas.