Christian Sancho fue internado y generó preocupación entre sus seguidores. Todo ocurrió después de que su pareja, Celeste Muriega, publicara una foto del actor en una camilla.

"Hobo parada técnica", escribió la actriz a una foto donde se veía al modelo en una camilla mientras le pasaban suero. Horas mas tarde anuncio que le habían dado el alta y agradeció los mensajes de preocupación y cariño

Christian Sancho fue internado y generó preocupación entre sus seguidores (Foto: celestemuriega)

Tras los posteos de Muriega, Sancho se reportó en sus redes sociales, donde llevó tranquilidad y agradeció la atención de los profesionales.

“Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje ayer y hoy. Solo quiero decirles ‘gracias por estar siempre’”, escribió.

A modo de reflexión, señaló: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más”.

Christian Sancho fue internado y generó preocupación en redes: “Cuando el cuerpo avisa, hay que frenar” (Foto: Instagram christiansanzok)

Si bien no dio detalles de lo sucedido, aseguró que en la semana profundizará sobre la situación.

A modo de cierre, agradeció la atención médica y el acompañamiento de su pareja. “Estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

El motivo por el que Celeste Muriega estuvo casi un año sin tener relaciones

Celeste Muriega admitió que por culpa de su adicción al trabajo, estuvo durante nueve meses asexuada, sin tener relaciones íntimas. Sin embargo, ese período de abstinencia se terminó cuando, sobre el escenario de la obra Sex, conoció a quien luego se iba a convertir en su marido: Christian Sancho.

Su carrera profesional se había vuelto su única preocupación. “La libido la tenía en el trabajo, y tanto era así, que me olvidé de otra cosa. Llegué a estar nueve meses sin nadie en mi vida: no tenía ganas de darle una hora de mi tiempo a otra persona”, le confesó a Leandro Rud en La noche (C5N) en mayo del año pasado.

El tiempo se encargó de que pudiera combinar las dos cosas: los compromisos laborales y el amor. Sin dudas, está en su mejor momento.

Celeste Muriega disfruta de su vida en pareja con Christian Sancho. Foto: Instagram @celestemuriega

Su papá la acompañaba en los castings y justamente en uno de los primeros que la eligieron fue el que buscaba bailarinas para Gerardo Sofovich. No solamente quedó para el trabajo, sino que desde entonces no paró.



