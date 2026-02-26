La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió este miércoles sus horas más tensas desde el estreno de la nueva temporada "Generación Dorada". Santiago del Moro, conductor del ciclo, confirmó a través de sus redes sociales que Divina Gloria, una de las figuras más carismáticas y queridas del casting, debió ser retirada de la convivencia por recomendación del equipo médico que asiste a los participantes.

El comunicado de Santiago del Moro.

Un traslado de urgencia bajo estricto aislamiento

La noticia se conoció a través de un comunicado oficial que rápidamente se viralizó: "AVISO IMPORTANTE. Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos". La decisión se tomó luego de que la artista manifestara algunas dolencias que requerían una evaluación más profunda de la que se puede realizar dentro del confesionario.

Ante la preocupación de los fanáticos, desde la producción aclararon que se está aplicando de manera rigurosa el protocolo de aislamiento. Esto implica que la actriz es trasladada con los ojos vendados o en vehículos con vidrios tapados, y durante su estancia en el centro asistencial no tendrá contacto con el exterior ni acceso a información, siendo asistida exclusivamente por personal autorizado que garantice la continuidad del juego.

La figura que sacudió la convivencia

Divina Gloria, de 64 años, ingresó al reality apenas hace 48 horas, pero su impacto fue inmediato. Con su estilo transgresor, heredado de sus años junto a Alberto Olmedo y su paso por el under porteño de los 80, se posicionó como una de las líderes naturales de la casa. Su frase de presentación —“Chica Olmedo, chica Páez y ahora quiero ser una chica Gran Hermano”— ya se convirtió en un eslogan de esta edición.

Su salida temporal se suma a una semana cargada de emociones para el programa, que ya sufrió la baja definitiva de Daniela De Lucía tras recibir la triste noticia del fallecimiento de su padre. En este caso, la situación de Divina sería transitoria, siempre y cuando los resultados médicos le permitan el alta para retomar la competencia.

El futuro de la actriz en el juego

Hasta el momento, no se ha brindado un parte médico detallado sobre la afección que motivó la internación. Sin embargo, la expectativa es alta entre sus compañeros, quienes notaron el vacío que dejó la humorista y cantante en las últimas horas. La producción de Gran Hermano se mantiene en alerta, esperando que los estudios arrojen resultados favorables para que la "Generación Dorada" no pierda a una de sus piezas fundamentales.