Hoy, la salud del conductor Darío Barassi generó gran preocupación tras la suspensión de las grabaciones de “Ahora caigo” que estaba programada para el miércoles.

Barassi compartió una historia en Instagram que suscitó varias especulaciones entre sus seguidores. En la imagen, se le veía en una cama de hospital con un mensaje que decía: “Ay, Diosito. Ya llévame. Control nomás”, lo que incrementó la inquietud de sus fans.

Horas más tarde, Barassi salió a tranquilizar a sus seguidores y a clarificar la situación. Explicó que ya se encontraba en su hogar y desmintió cualquier preocupación mayor.

“Estoy de regreso en casa. Ya estoy cansado del estrés y la fatiga. Me encuentro bien, aunque tomé el día para descansar. Ayer, mientras estaba grabando, tuve un leve aumento de presión que me provocó mareos. Se envió una ambulancia para revisar mi estado, y tras los controles, todo resultó ser normal. Fue simplemente una revisión de rutina”, detalló el presentador, asegurando así que su estado de salud no era grave.