El ex participante de Cuestión de Peso, Fran Mariano tuvo que ser internado de urgencia. Hace algunos días, al igual que Silvina Luna, denunció a Aníbal Lotocki por mala praxis.

El ex participante de Cuestión de Peso había mejorado tras su última internación pero en las últimas horas volvió a tener una recaída.

Fran Mariano cobró visibilidad gracias a su participación en Cuestión de Peso hace más de diez años. Durante su estadía en ese reality show logró bajar más de 90 kilos. Sin embargo, en los últimos años a su estado de salud se ha deteriorado.

“Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual Daniel Feliz y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, dijo Mariano

Según relató el ex participante de Cuestión de Peso, está internado en el hospital Modelo de Caseros. “La verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabarse, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, agregó desesperado.

Y concluyó: “La úlcera revivió y pensaron que estaba muerta y revivió y eso lo tengo que hacer ya en el hospital”.