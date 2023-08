La empresaria textil quedó al cuidado de médicos en el Hospital Italiano, el mismo donde la modelo lucha por su vida.

El malestar de Gabriela Trenchi en las últimas horas fue tan grave que tuvo que internarse, y de esta manera Aníbal Lotocki queda todavía más acorralado por las complicaciones de salud que acumuló otra expaciente, que se suma a Silvina Luna y la muerte de Mariano Caprarola.

La empresaria textil se atiende en el Hospital Italiano, el mismo nosocomio que Silvina Luna, a causa de los fuertes dolores en sus piernas.

Según contaron en Argenzuela, desde que falleció Caprarola el ánimo de Trenchi se desplomó y que eso incidió en su debilitado estado.

Gabriela Trenchi es una de las denunciantes de Aníbal Lotocki, el médico y cirujano acusado de mala praxis por Silvina Luna y otros personajes de la farándula. En las últimas horas, se conoció que la salud de la mujer empeoró y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Italiano, el mismo establecimiento en donde Luna se encuentra internada en terapia intensiva.

LA PALABRA DEL ABOGADO DE GABRIELA TRENCHI

La información la difundió Juan Pablo Fioribello, el abogado de Gabriela Trenchi.

“Esta vez no tiene salida. Va a ir a prisión”, aseguró el letrado a Pablo Layús respecto de Aníbal Lotocki, quien no puede ejercer la medicina por la inhabilitación cautelar de su matrícula.

Según la información que dio a conocer su abogado, el estado de salud de Trenchi habría empeorado luego de enterarse de la muerte de Mariano Caprarola el pasado jueves. En una entrevista a un medio televisivo días atrás, había confesado que la noticia había sido un shock. "No puedo creerlo, siento que vamos cayendo de a uno. Esto es gravísimo”, afirmó.

En 2015, Trenchi se hizo una cirugía en los tensores de los glúteos con Aníbal Lotocki.

La mujer había denunciado al doctor y aseguró: "Hace 9 años que estoy esperando”. Por otro lado, Juan Pablo Fioribello, el abogado de la víctima -que también lo fue de Pamela Sosa, ex pareja de Lotocki- expresó que están llevando adelante el primer procesamiento contra Lotocki. "Presentamos las pruebas y se logró. Logramos allanarlo y clausurarle la clínica", explicó.

"Es un personaje oscuro y siniestro. Un personaje que nunca ha tenido la más mínima empatía con ninguno de las víctimas, después de todas las atrocidades que ha hecho”, agregó. “La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que la condena quede firme. Primero lograron inhabilitarlo”, finalizó.

La mujer se operó hace más de ocho años con el cirujano, y denunció que llevó adelante procedimientos sin su permiso. "Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Él me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo", había explicado hace días.