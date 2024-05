El reconocido nutricionista y conductor de "Cuestión de Peso", Alberto Cormillot, fue internado de urgencia en el Sanatorio Finochietto luego de sufrir una caída doméstica en la que se fisuró una costilla.

Cormillot, de 85 años, relató desde su habitación en el sanatorio cómo ocurrió el accidente: "Me caí y me fisuré una costilla. A las 4.05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí".

A pesar del dolor, el nutricionista se encuentra en buen estado y se recupera favorablemente. "Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía", añadió.

Debido a su accidente, Cormillot no estará presente en "Cuestión de Peso" durante los próximos días. "Los médicos me hicieron los estudios y me dijeron: 'Mirá, por un par de días te quedas acá'. Yo confío en ellos. Sé que están haciendo lo mejor posible. No me dijeron que tengo que estar quieto, sino que puedo moverme aunque por la pieza. Tenía pensado hacer una demostración de tap, pero he decidido postergarla", explicó.

Este incidente se suma a otros problemas de salud que Cormillot ha enfrentado recientemente. A principios de año, fue internado por una descompostura, y en julio de 2023 pasó por tres sanatorios distintos por un fuerte dolor de espalda.