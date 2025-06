El día de hoy, en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de Salta, Rodrigo Ismael González apuñaló a Braian Ezequiel Flores tras negarse a seguir cortándole el cabello; Flores murió poco después y González recibió tres años de prisión por homicidio simple con exceso en legítima defensa.

La disputa estalló en el Pabellón Funcional 3 “B” cuando González, cansado de atender pedidos de corte, rechazó hacer el próximo servicio a Flores.

El enfrentamiento alcanzó su punto máximo a las 19.05 frente a la garita conocida como “la pecera”. Flores cayó gravemente herido en el pecho y el abdomen.

Tras el ataque, internos y personal penitenciario no intervinieron. Flores fue trasladado en código rojo al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. Murió al ingresar.

González regresó herido a su celda y permaneció allí hasta la llegada de las autoridades. No hubo más víctimas.

En su declaración, el acusado afirmó que “Flores me abordó tras salir de bañarme, insistió con el corte y me golpeó cuando me negué”.

La causa fue tramitada por el juez Julio Bavio, quien homologó un juicio abreviado solicitado por el fiscal general Carlos Martín Amad, la Defensa Oficial y el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar.

El tribunal consideró atenuantes por la legítima defensa pero calificó el uso excesivo de la fuerza. González ya cumplía una condena previa de cinco años por robo agravado.

La Fiscalía abrió un expediente paralelo contra el celador Mauricio Aguilera Shloter por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según la acusación, Aguilera Shloter “presenció la pelea sin intervenir” y no activó la alarma ni alertó a la jefatura de turno.

El manual del Servicio Penitenciario Federal obliga al celador a acercarse al conflicto y accionar la alarma si es necesario.

La pena de tres años se computará junto con la condena anterior. González podría beneficiarse con salidas transitorias tras cumplir parte de la nueva sanción.

El incidente reavivó críticas por la falta de protocolos y supervisión en el penal. Organismos de derechos humanos pidieron mayor control interno.

Familiares de Flores reclamaron justicia y mejor protección a internos. Recordaron que el preso tenía 27 años y cumplía una condena leve por hurto.

La Secretaría de Derechos Humanos de Salta anunció inspecciones sorpresa en los pabellones. Buscarán reducir la violencia interna.

El Complejo NOA III aloja a reclusos federales de distintas causas. Es el penal con mayor población de la provincia.

El caso llega en un contexto de motines y protestas recientes en cárceles federales. El gobierno nacional evalúa reforzar la custodia exterior.

La investigación de celadores sigue abierta. Podrían imputar a más funcionarios si hallan negligencia.

El fallo marca un precedente en la interpretación de legítima defensa en contextos penitenciarios.