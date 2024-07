El Organismo de Seguridad de Interpol emitió una alerta amarilla al creer que Julieta Scazzino, la nena de 7 años que desapareció el 15 de abril en Pilar, cruzó a Chile con su mamá. El padre de la menor viajó al país vecino donde tendrá una reunión con la Fiscalía.

En los últimos días, el caso de la menor se hizo conocido a través de una gran difusión en las redes sociales y llegó a los medios. Julieta desapareció cuando estaba en manos de su madre, quien no poseía la tenencia por antecedentes penales.

Luego de que el padre de Julieta, Julián Scazzino, manifestara que tenía las sospechas de que su hija se encontraba en Chile debido a que la madre tiene familia en el país vecino, se inició un pedido de búsqueda nacional e internacional. El abogado Castro Bianchi, responsable del caso, aseguró que creen que la mujer y la niña "se mueven por Chile".

Según detalló a Noticias Argentinas, el padre "está en contacto permanente con la Fiscalía de Buenos Aires por cualquier eventualidad de qué encuentren a la nena y puedan proceder a entregársela". Además, informó que tendrá una reunión con la Fiscalía de Chile.

El papá de Julieta Scazzino obtuvo la tenencia de la nena luego de una acción legal en contra de la mamá por los delitos de robos, hurtos y consumo de drogas. "El papá está desesperado, la mamá tiene causas penales. Él es un laburante sin antecedentes que busca a su hija y tiene el cuidado personal", señaló la abogada Claudia Zakhem.

Además, explicó que la niña solo la veía los fines de semana y la llevaba al colegio los lunes, pero ese 15 de abril, el día de la desaparición, no asistió al colegio. Por esa razón, comenzaron las sospechas de que la madre se la llevó a Chile y se confirmó a la Justicia que el supuesto viaje no fue consentido no por su padre ni por el juez familiar.

La letrada explicó el arreglo judicial que Scazzino tenía con la madre de la menor. Según destacó, la niña solo veía a su madre los fines de semana y ella la llevaba al colegio los lunes, pero el pasado 15 de abril no asistió a la escuela.

Puede interesarte

Desde entonces, se ha iniciado un pedido de búsqueda a nivel nacional e internacional, ya que el padre sospecha que su hija podría estar en Chile con su madre, quien habría llegado al país vecino con documentación falsa.

Zakhem detalló que esta sospecha fue enviada a la Justicia, donde se confirmó que el supuesto viaje no fue consentido ni por el padre ni por el juez de familia.