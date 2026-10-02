La capital tailandesa de Bangkok fue afectada por una devastadora inundación que llevó a las autoridades a declarar el estado de desastre y a aprobar fondos de emergencia para las más de 2,6 millones de personas damnificadas. Ahora, una intensa sudestada inundó el aeropuerto principal y provocó escenas de alto dramatismo y una evacuación total del lugar.

Más allá de la intensa lluvia caída, más de 3.000 milímetros en poco más de dos días, la inundación total del aeropuerto provocó un caos generalizado en las aerolíneas. Thai Airways, por ejemplo, tiene más de 10.000 valijas varadas y tuvieron que recurrir a personal militar para cuidar el equipaje.

Las graves inundaciones impidieron a los encargados del equipaje acudir a su puesto de trabajo. De hecho, acaban de suspender hasta el martes que viene las operaciones de entrada y salida.

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Las imágenes que llegan son tremendas. Filas de equipaje se amontonaron en la zona de llegadas del aeropuerto de Suvarnabhumi mientras los pasajeros, cientos de ellos, buscan sus valijas perdidas.

Este problema, se suma al caos en los viajes, que obligaron a la aerolínea de bandera tailandesa a cancelar docenas de vuelos, según informó la agencia Bloomberg.

🔴| TAILANDIA. Escenas aterradoras del aeropuerto de Bangkok causadas por las violentas inundaciones‼️ pic.twitter.com/I5gjptnnDi — Liliana Franco (@lilianaf523) October 1, 2026

Con la reciente inundación, el caos en el aeropuerto de Bangkok no cesa. Luego de las cancelaciones de vuelos de Thai Airways, la compañía "pidió disculpas a los pasajeros afectados por el enorme retraso de valijas", que la compañía atribuyó en parte a la escasez de personal causada por las inundaciones.

La fuerte sudestada complica aún más el panorama. Unos 100 miembros de la Fuerza Aérea Real Tailandesa están ayudando a descargar unas 4.000 valijas que siguen atascadas en una zona de transbordo, afirmó el funcionario local.

“Me disculpo sinceramente con todos los pasajeros por las molestias ocasionadas. Thai Airways está haciendo todo lo posible para garantizar que los pasajeros se reencuentren con su equipaje lo antes posible”, declaró horas atrás, Chai Eamsiri, director general de la aerolínea.

Los problemas en Tailandia con las intensas lluvias vienen desde hace varios días. Las autoridades de la capital tailandesa explicaron que un total de 233 instalaciones, entre ellas centros de salud y educativos, fueron acondicionadas para asistir a las víctimas del temporal.

Por lo pronto, Bangkok y la región central de Tailandia continúan en alerta por las intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que avanza hacia el oeste del país.

El gobierno de Tailandia aprobó el uso de fondos de emergencia para las víctimas de las inundaciones por un monto de 122 millones de dólares, tras un diluvio que azota el país desde mediados de septiembre, afectando a más de 2,6 millones de personas y causando al menos 19 muertes.

La capital del país, Bangkok, se recuperaba tras días de lluvias torrenciales e inundaciones generalizadas, pero persistían algunas interrupciones.

Según el portavoz del gobierno, Ekkapob Pianpises los fondos aprobados, por 4.100 millones de baht, serán distribuidos por el Ministerio del Interior para compensar a las personas afectadas por las inundaciones en todo el país.

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La lluvia, en las últimas horas, se detuvo en gran medida en Bangkok, pero algunos vecindarios, particularmente en el este, siguen anegados.

El gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt, indicó que el tráfico debería volver a la normalidad en la mayoría de las vías principales en un plazo no mayor a 48 horas.

Aunque se esperaba que Bangkok se mantuviera seca, el Departamento Meteorológico de Tailandia indicó que se pronosticaban fuertes lluvias para las próximas horas.

Los países vecinos también han sido golpeados por las inundaciones. En Myanmar, al menos 10 personas murieron y decenas estaban desaparecidas después de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones generalizadas y aludes de tierra en la región costera meridional de Tanintharyi, según informaron medios locales.

Además, las inundaciones repentinas también afectaron al menos a 10 provincias de Camboya, impactando a 44.889 familias y obligando a casi 4.000 personas a evacuar, según funcionarios de gestión de desastres.

En el complejo de templos centenarios de Angkor, trabajadores preparaban compuertas de agua y sistemas de desvío para reducir el riesgo de inundaciones en el sitio arqueológico.