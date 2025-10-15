México enfrenta una emergencia nacional tras las lluvias extremas que azotan el país desde el pasado 6 de octubre, dejando un rastro de destrucción y luto.

El más reciente informe del gobierno federal confirmó un saldo devastador: al menos 64 personas fallecidas y 65 desaparecidos.

👨🏽🤝🏼🐶En medio de las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, México, muchos héroes anónimos arriesgan su vida para rescatar a las mascotas que muchos dejaron atrás. pic.twitter.com/zuvROq89IR — El Clarín (@SVElClarin) October 13, 2025

Estos fenómenos meteorológicos, intensificados por los remanentes de los huracanes Raymond y Priscila, han golpeado con especial dureza a cinco estados del país, desencadenando una cascada de desastres:

-Inundaciones masivas.

-Deslaves que han sepultado viviendas y caminos.

-Desbordamientos de ríos en el centro y oriente de México.

La infraestructura ha sufrido un golpe crítico, con daños significativos reportados tanto en la red carretera federal como en las redes estatales, dificultando las labores de rescate y la llegada de ayuda a las zonas afectadas.

10.10.2025 #Mexico

Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

El impacto humano y material es inmenso. Las autoridades calculan que alrededor de 100.000 viviendas están damnificadas a lo largo del territorio nacional, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.