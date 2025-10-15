Videos
Inundaciones mortales en México: más de 60 muertos y decenas de desaparecidos tras las lluvias devastadoras
Las intensas precipitaciones se registran desde el 6 de octubre. Más de 100.000 viviendas se vieron afectadas tras el impacto de dos huracanes.
México enfrenta una emergencia nacional tras las lluvias extremas que azotan el país desde el pasado 6 de octubre, dejando un rastro de destrucción y luto.
El más reciente informe del gobierno federal confirmó un saldo devastador: al menos 64 personas fallecidas y 65 desaparecidos.
Estos fenómenos meteorológicos, intensificados por los remanentes de los huracanes Raymond y Priscila, han golpeado con especial dureza a cinco estados del país, desencadenando una cascada de desastres:
-Inundaciones masivas.
-Deslaves que han sepultado viviendas y caminos.
-Desbordamientos de ríos en el centro y oriente de México.
La infraestructura ha sufrido un golpe crítico, con daños significativos reportados tanto en la red carretera federal como en las redes estatales, dificultando las labores de rescate y la llegada de ayuda a las zonas afectadas.
El impacto humano y material es inmenso. Las autoridades calculan que alrededor de 100.000 viviendas están damnificadas a lo largo del territorio nacional, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.