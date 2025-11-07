La Policía de Misiones investiga el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, ocurrido este jueves por la tarde en una vivienda ubicada en Posadas.

Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que el cadáver fue encontrado en una casa situada sobre la calle 133-A, jurisdicción de la Comisaría Novena, dependiente de la Unidad Regional X.

El procedimiento se inició cerca de las 19:00, luego de que un vecino del lugar alertara a los uniformados por un fuerte olor proveniente del interior del inmueble y la presencia de insectos.

Con autorización judicial, los efectivos ingresaron al domicilio y constataron la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Según las primeras averiguaciones, podría tratarse de un hombre de unos 50 años, propietario de la vivienda.

Se dio intervención al Juzgado de Instrucción en turno, al médico policial y al personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la causa del deceso.

La vivienda permanecía resguardada bajo medidas judiciales mientras se llevan adelante las diligencias de rigor.