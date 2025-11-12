El cadáver de un hombre fue hallado este miércoles al costado de las vías del Tren San Martín, a la altura de Empedrado y Gutiérrez, en la zona porteña de Villa del Parque. El hallazgo fue reportado a las autoridades mediante un llamado al 911.

Así, llegó al lugar la Policía Federal, con jurisdicción en las áreas ferroviarias. Encontraron el cuerpo tendido en el suelo se convocó a una ambulancia del SAME, que certificó la muerte. El cuerpo, a simple vista, no presentaba signos de violencia.

Según trascendió, se trata de un hombre de mediana edad y en estos momentos se está llevando a cabo un operativo para intentar determinar qué fue lo que pasó con el sujeto.

Por el hecho, el servicio del ferrocarril fue interrumpido de manera momentánea, mientras se realizaban las pericias correspondientes.