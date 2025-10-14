Efectivos de la Policía encontraron muerto a un hombre, aún sin identificar, a la vera del río Suquía, en la ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo este martes por la mañana durante un patrullaje de rutina en el sector de las calles Gorriti y Costanera Mestre Sur, en el barrio San Vicente.

En el lugar se encontraban trabajando el personal del DUAR y Bomberos. Además, de la Policía Judicial.

Las autoridades informaron que se encuentran investigando las circunstancias que rodean el hecho. Por el momento, la hipótesis principal es que el hombre se habría ahogado.

"Observamos a un cuerpo en medio del río y se procedió a pedir la colaboración del DUAR y la Policía Judicial. No está identificado el hombre, pero tendría entre 45 y 47 años. Podría tratarse de un ahogamiento, aunque todo es materia de investigación", indicó a Cadena 3 el subcomisario Fernando Carrizo.