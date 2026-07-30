La rápida intervención de bomberos y personal de emergencias evitó que un incendio registrado el miércoles en el norte de la ciudad terminara en una tragedia. El siniestro ocurrió en una vivienda donde, según distintas fuentes, funcionarían espacios destinados al alojamiento transitorio de adultos mayores.

El episodio tuvo lugar sobre José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, y generó un importante despliegue de Bomberos Zapadores, efectivos policiales y ambulancias, que lograron sofocar el foco ígneo y evacuar a todas las personas que se encontraban dentro del inmueble.

Como consecuencia del incidente, un hombre de 32 años fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe luego de sufrir una intoxicación por inhalación de humo. Trascendió que se desempeñaría como colaborador del establecimiento. Fuera de ese caso, no se informaron personas con lesiones de gravedad.

Puede interesarte

Mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas, los ocupantes fueron retirados preventivamente y permanecieron sobre la vereda, algunos de ellos en sillas de ruedas y cubiertos con frazadas para resguardarse de las bajas temperaturas.

Finalizada la emergencia, efectivos policiales preservaron el perímetro mientras los especialistas iniciaban las pericias destinadas a establecer el origen del incendio.

Los testimonios

Con el fuego ya controlado, comenzaron a surgir los primeros testimonios de quienes vivían en el inmueble.

Uno de los residentes aseguró que el incendio habría sido provocado por otro de los habitantes de la casa, quien presuntamente utilizó un encendedor para prender fuego un colchón.

Según esa versión, el hombre habría actuado impulsado por la intención de llamar la atención sobre distintas situaciones que se viven dentro de la vivienda. El testigo indicó además que comparte el lugar con otras ocho personas.

Uno de los trabajadores explicó que al momento del incendio se encontraba fuera del domicilio acompañando a uno de los residentes y que fue un vecino quien lo alertó telefónicamente sobre lo que estaba ocurriendo.

Asimismo, rechazó que el inmueble funcione como un geriátrico o un hogar de ancianos. Señaló que se trata de una vivienda particular donde una mujer facilita habitaciones a distintas personas y que él colabora con las tareas cotidianas, entre ellas la preparación de los alimentos y el lavado de la ropa.

Puede interesarte

Graves acusaciones

Por su parte, el hombre sindicado como presunto responsable del incendio —de 63 años— reconoció haber iniciado el fuego y vinculó esa decisión con las condiciones en las que, según afirmó, viven los ocupantes de la casa.

Durante su relato, denunció carencias alimentarias, falta de insumos básicos y situaciones de maltrato hacia quienes permanecen alojados allí.

Mientras tanto, la policía y los bomberos avanzaron con las actuaciones para determinar si efectivamente el incendio fue originado de manera intencional y así establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

En paralelo, las manifestaciones de algunos ocupantes sobre las condiciones de funcionamiento del inmueble podrían dar lugar a nuevas actuaciones por parte de los organismos competentes. De momento, no existe información oficial que confirmen esas acusaciones.