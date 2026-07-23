Este jueves por la madrugada la policía halló el cadáver de un muchacho en Gaboto y San Martín. Su familia asegura que lo mataron en un intento de robo pero la hipótesis más fuerte lo señala como un ladrón que se precipitó desde la altura cuando intentaba huir con un rodado. Hay una persona demorada que habría sido su cómplice. Ambos eran conocidos trapitos de la zona del hospital Español

Este jueves por la madrugada policías que vigilaban la zona de San Martín y Gaboto descubrieron un muchacho muerto en la vereda. La hipótesis más fuerte por estas horas es que cayó desde un cuarto piso aproximadamente cuando intentaba huir con una bicicleta. Su familia, sin embargo, aseguraba que lo mataron en un intento de robo. Hay una persona demorada, un hombre de 37 años, que habría sido su cómplice.

Según fuentes oficiales, policías que patrullaban la zona, encontraron el cuerpo de Jeremías en Gaboto al 1000 alrededor de las 3.45. Hacia las 7.30, la policía aún resguardaba el cadáver sin retirar de la vereda.

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De acuerdo a la información obtenida, al principio circularon dos versiones: un homicidio en intento de robo y un intento de robo que salió muy mal. Ésta última hipótesis cobró fuerza por estas horas al encontrar al lado del cuerpo una ménsula y sumarse el testimonio de un vecino del tercer piso que denunció el robo de su bicicleta.

Dijo que escuchó ruidos en el balcón y que cuando salió, no encontró su rodado negro y verde marca Overtech R29 que estaba atado, justamente con una ménsula.

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Por su parte, la fiscal Carla Ranciari aclaró que el cuerpo no presentaba ninguna herida de arma de fuego o blanca, sólo el golpe en la cabeza, lo que sería coincidente con una caída, aunque no saben si desde el tercer piso o de otra altura. Y confirmó que tanto el muerto como el detenido, un hombre de 37 años, fueron reconocidos por vecinos como trapitos de la zona del hospital Español. Este hombre, Leandro, habría colaborado con Jeremías en el robo e, incluso, advertido a un conocido que “Jere estaba desmayado en la vereda”.

Ahora la fiscal relevaba las cámaras de las inmediaciones.