El ministerio de Seguridad provincial confirmó el deceso de un muchacho de 19 años tras ser herido con un arma de fuego. Familiares lo trasladaron al hospital Provincial donde constataron su muerte

Un homicidio tuvo lugar este lunes a la madrugada en la zona sur de Rosario. La víctima es un joven de 19 años quien arribó al hospital Provincial, trasladado por familiares. Médicos del lugar confirmaron su deceso por heridas de arma de fuego.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial informaron que se produjo un hecho de abuso de arma y homicidio a la 1 de este 2 de febrero, en Ayacucho al 4000.

Personal policial fue convocado por la presencia de un hombre herido por arma de fuego en la zona. Al arribar los agentes se encuentran con vecinos que aseguraron que la víctima había sido trasladado al hospital Provincial por unos familiares en un Volkswagen Trend de color gris.

De forma rápida y controlada se hizo el acompañamiento informando a la central 911. Una vez constituidos en el hospital, la Policía se contactó con la mamá del herido, quien lo identificó como Hernán E. de 19 años.

Fue examinado por profesionales médicos del hospital quienes constataron las heridas de arma de fuego y su muerte.

Personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante las tareas pertinentes en el marco de la investigación de lo ocurrido.