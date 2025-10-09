Un hecho conmocionó a la ciudad de Chajarí, departamento Federación, durante este miércoles. Personal policial de la Comisaría local intervino ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven, de aproximadamente 30 años, en la vía pública, sobre Avenida 28 de Mayo, casi Belgrano.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue encontrado en el interior de una cuneta con agua, en posición boca abajo y junto a una motocicleta Honda Wave. Cuando los agentes arribaron al lugar, el joven se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

Intervención médica y judicial

Al lugar acudió personal del Hospital Santa Rosa, que confirmó el deceso del ciudadano. De inmediato se dio intervención al Agente Fiscal en turno y al Médico de Policía, quienes realizaron las primeras diligencias.

Durante la revisión de las pertenencias del fallecido, el personal policial halló una sustancia estupefaciente fraccionada, con un peso aproximado de 10 gramos, y una suma de $344.000 en efectivo. Ante el hallazgo, el fiscal dispuso la intervención del personal de la División Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro del dinero, la droga y la motocicleta, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

Puede interesarte

Investigación para determinar las causas del deceso

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer las causas y circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados del informe forense para avanzar en la investigación.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en el relevamiento de la escena y en las tareas de extracción del cuerpo.

El hecho generó gran conmoción entre los vecinos de la zona, dado que el hallazgo ocurrió en una arteria muy transitada y en un contexto que aún se encuentra bajo investigación.