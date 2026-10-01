Un joven de 24 años perdió la vida durante la madrugada a la altura del kilómetro 42,5, en jurisdicción de San Jerónimo del Sauce. La investigación analiza dos hipótesis: un derrape de la motocicleta o una posible colisión con un automóvil cuyo conductor habría escapado.

Un motociclista de 24 años murió durante la madrugada del jueves luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 19, en jurisdicción de San Jerónimo del Sauce. El episodio ocurrió alrededor de las 5.30, a la altura del kilómetro 42,5, sobre la mano que conduce hacia Córdoba.

La investigación intenta ahora reconstruir los últimos metros del recorrido de la víctima y establecer qué ocurrió exactamente en ese tramo de la Autovía 19.

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Investigación

Existen dos hipótesis sobre la mecánica del accidente: una indica que el joven habría perdido el control de una motocicleta de alta cilindrada y terminado derrapando; otra sostiene que podría haber sido embestido por un automóvil cuyo conductor abandonó el lugar.

Por el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente. Los peritajes serán determinantes para establecer si hubo una colisión y, en ese caso, qué vehículo intervino.

El cuerpo del motociclista quedó en el lugar del siniestro y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, nada pudo hacerse para salvarle la vida. La víctima tenía 24 años.

Búsqueda de testigos

El episodio ocurrió en un sector ubicado después del acceso a San Jerónimo del Sauce y en dirección a Córdoba. Se trata de una zona que, según los primeros relevamientos, no contaría con registros de cámaras que permitan reconstruir de manera directa la secuencia.

Por ese motivo, la eventual aparición de testigos podría resultar clave para la pesquisa. Cualquier persona que haya transitado por ese sector durante la madrugada podría aportar datos sobre la presencia de otros vehículos o sobre la secuencia previa al impacto.

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Mientras los investigadores trabajaban en el lugar, efectivos policiales y personal de seguridad vial preservaron la escena para permitir la realización de las pericias correspondientes.

El tránsito permaneció completamente interrumpido durante varias horas sobre la mano hacia Córdoba. La presencia de los vehículos afectados por el operativo provocó una extensa fila de automóviles y camiones que llegó a acumular varios kilómetros.

Cerca de las 9, luego de concluidas las principales tareas sobre la calzada, ambas manos de la Autovía 19 volvieron a quedar habilitadas.