La ciudad de Coronda atraviesa horas de profundo impacto tras el hallazgo sin vida de una adolescente de 17 años en una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Nacional 11. El caso es investigado como muerte dudosa y, por disposición del fiscal interviniente, el padre de la víctima quedó detenido mientras se aguardan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

El episodio salió a la luz este domingo, cerca del mediodía, en una casa situada en el kilómetro 427 de la Ruta 11, en barrio Los Paraísos. Allí fue encontrada sin vida una jovencita, de 17 años.

Según las primeras actuaciones, la adolescente presentaba signos compatibles con ahorcamiento. El dramático hallazgo fue realizado por un hermano menor, lo que activó de inmediato el protocolo policial y sanitario.

Confirmación del deceso

Al lugar acudió personal de la Comisaría 1ª de Coronda junto con efectivos del Distrito 8 y una unidad del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud constataron el fallecimiento en el lugar.

Minutos después se hizo presente personal de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias de rigor, mientras que el médico policial de turno, aconsejó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte.

Aprehensión y medidas clave

Tras ser informado de los primeros resultados periciales, el fiscal en turno de la Fiscalía Regional Coronda, Dr. Alejandro Benítez, dispuso una serie de medidas de alto impacto en la investigación.

Entre ellas, ordenó la aprehensión del padre de la víctima, un hombre de 60 años, quien convivía en el mismo domicilio. Además, se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de todos los integrantes del grupo familiar, considerados elementos de interés para la causa.

El fiscal también ordenó que otros familiares de la adolescente sean entrevistadas por profesionales en psicología, mientras que se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) del distrito San Jerónimo.

Personal de la División Científica Forense realizó tareas específicas en el lugar y, ya por la tarde, llevó adelante trabajos específicos vinculados al padre de la menor, debido a que éste presentaría algunas lesiones en su cuerpo; quedando todo incorporado al expediente.

Puede interesarte

Traslado del cuerpo y autopsia

En tanto el cuerpo de la joven será trasladado por personal especializado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se practicará la autopsia correspondiente.

El propio fiscal Alejandro Benítez confirmó a El Litoral que el avance de la causa dependerá en gran medida del informe forense, clave para determinar si se trató de un suicidio o de un hecho criminal.

Mientras tanto, el imputado permanece alojado en la Comisaría 15ta de Desvío Arijón, a disposición de la Justicia, y la investigación continúa con nuevas diligencias en curso.