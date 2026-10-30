Una mujer y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron encontrados muertos en una casa rural de Pirovano, en el partido bonaerense de Bolívar, este jueves. Otros cuatro integrantes de la familia recibieron asistencia médica y dos de ellos debieron ser trasladados a Olavarría. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y una de las hipótesis es una posible intoxicación.

Las víctimas fueron identificadas por medios locales como Rosana Paola Camargo y sus hijos Oscar Alberto Velazco, de 17 años, y Santa María Velazco, de 15.

El hallazgo ocurrió en una casa de campo ubicada a unos 15 kilómetros de Pirovano, en dirección a Daireaux. Según informaron, el padre de la familia y otros dos hijos encontraron a las víctimas y alertaron a los servicios de emergencia.

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Una de las sobrevivientes, de 24 años, pudo contarles a las autoridades qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

De acuerdo con su testimonio, la familia cenó con normalidad durante la noche del miércoles y después se fue a dormir. En algún momento de la noche, la joven se despertó y encontró a su madre sin vida. Poco después, perdió el conocimiento.

La mujer fue asistida junto con su hermano de 18 años, cuyo estado fue informado como grave. Ambos fueron derivados durante la noche del jueves al Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica.

La Municipalidad de Bolívar confirmó que cuatro personas recibieron atención médica: dos que estaban dentro de la vivienda y otras dos que se acercaron para brindar ayuda.

El municipio también informó que los equipos sanitarios mantenían contacto con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología para obtener asesoramiento especializado.

Los investigadores intentan establecer qué provocó las tres muertes. Una de las posibilidades bajo evaluación es una intoxicación con monóxido de carbono, aunque todavía no existen resultados concluyentes.

El traslado de dos sobrevivientes para recibir oxígeno en una cámara hiperbárica está relacionado con esa sospecha.

Sin embargo, también surgió otra línea de investigación vinculada con una posible exposición a productos agroquímicos.

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Según testimonios recogidos por Presente Noticias, en el lugar se percibía un fuerte olor a agroquímicos. Además, testigos señalaron que un avión habría realizado tareas de fumigación en las inmediaciones durante el miércoles y la mañana del jueves.

Hasta el momento, no se comprobó que esas presuntas fumigaciones estén relacionadas con las muertes.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 15 de Bolívar, con intervención de la Policía Científica y de personal especializado en prevención ecológica y sustancias peligrosas.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. Las autoridades esperan los resultados de las autopsias y las pericias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

En medio de la conmoción, el periodista de FM Alpha Pirovano 100.5, Carlos Massoni, informó en diálogo con Presente Noticias que este viernes se suspenderán las clases en los establecimientos educativos de Pirovano.