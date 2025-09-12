María Grande
Investigan la muerte de una mujer en una estancia en Entre Ríos
Una mujer de 79 años falleció en la estancia La Celina, ubicada sobre Ruta 10, a 7 km de la localidad de María Grande . Según informaron fuentes policiales a Elonce, habría sufrido un accidente con un tráiler enganchado a una camioneta. La causa permanece en investigación.
Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia ubicada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Elonce, el hecho ocurrió en la Estancia La Celina, donde la víctima había recorrido el campo junto con empleados desde las 17 hasta las 20 horas a bordo de una camioneta.
Al descender del vehículo, por motivos que aún no fueron precisados, la mujer habría sido enganchada por el tráiler que estaba acoplado a la camioneta, lo que le provocó graves heridas. Según se indicó, los trabajadores del lugar la hallaron sin vida horas más tarde, en el mismo sitio donde había bajado del rodado
La Policía confirmó que esa es la principal hipótesis que se maneja, aunque advirtió que la causa sigue en etapa de investigación para determinar con exactitud las circunstancias del hecho.
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Intervención judicial
Las actuaciones fueron comunicadas a las autoridades judiciales, que deberán establecer si se trató de un accidente laboral o si existieron otras causas vinculadas al fallecimiento.