Una mujer de 65 años fue hallada muerta este sábado en su casa de City Bell, una localidad cercana a esta ciudad, la capital bonaerense.

El hallazgo tuvo lugar en su vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, donde un hombre, quien dijo ser amigo de la mujer, encontró el cadáver en medio de un desorden generalizado y algunas manchas de sangre.

Según se supo, la psquiatra fue identificada como qk7A6g Virginia Franco y por el momento el caso está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

Por su parte, el fiscal a cargo del caso es Alvaro Garganta, de la UFI 11, quien dispuso la demora del presunto testigo y además ordenó que se le incaute el teléfono celular.