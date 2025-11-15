Buenos Aires
Investigan la muerte de una psiquiatra hallada sin vida en City Bell
La mujer, de 65 años, era una reconocida profesional de la zona.
Una mujer de 65 años fue hallada muerta este sábado en su casa de City Bell, una localidad cercana a esta ciudad, la capital bonaerense.
El hallazgo tuvo lugar en su vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, donde un hombre, quien dijo ser amigo de la mujer, encontró el cadáver en medio de un desorden generalizado y algunas manchas de sangre.
Según se supo, la psquiatra fue identificada como qk7A6g Virginia Franco y por el momento el caso está caratulado como “averiguación de causales de muerte”.
Por su parte, el fiscal a cargo del caso es Alvaro Garganta, de la UFI 11, quien dispuso la demora del presunto testigo y además ordenó que se le incaute el teléfono celular.
