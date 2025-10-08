Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25. El duro testimonio de un familiar.

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Susana Melo y Florencia Romano, de 52 y 25 años respectivamente, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Esmeralda al 2400 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato.

El hijo y hermano de las mujeres, Nahuel, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró: “Fue un doble femicidio”, aseguró y pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

“Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”, relató ante la prensa.

Y agregó: “Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques”, afirmó el joven.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de Bahía Blanca, que ordenó peritajes en la vivienda y la búsqueda de indicios sobre eventuales sospechosos.

Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas. Fuentes policiales indicaron que no hay detenidos hasta el momento, pero no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.