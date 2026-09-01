Una pareja fue encontrada sin vida el domingo en una zona de monte de la localidad de 7 de Abril, en el departamento tucumano de Burruyacú, a unos 190 kilómetros de la capital provincial. Ambos presentaban heridas de arma de fuego.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, trabaja con la hipótesis de un presunto femicidio seguido de suicidio y espera los resultados de las autopsias para confirmar lo sucedido.

Las víctimas fueron identificadas como Yolanda Beatriz Amaya, de 53 años, y René Sierra, de 56. La pareja vivía en una casa construida sobre un predio amplio, en el que sus hijos también habían levantado viviendas y residían con sus familias.

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Según el relato recabado en la investigación, el domingo almorzaron juntos, como solían hacerlo. Por la tarde, los hijos y sus familias se retiraron para participar de los festejos por el Día del Niño organizados por la comuna.

Regresaron pasadas las 18.30 y los más chicos fueron a buscar a su abuela porque uno de ellos se había golpeado en la frente. Al no encontrarla, la familia empezó a preocuparse: según les dijeron después a la Policía, la pareja casi no salía y, menos aún, juntos.

Con linternas, familiares se dirigieron hacia el campo, al suponer que podían haber ido a soltar los caballos. A unos 200 metros de la casa encontraron los cuerpos.

A pocos metros del cuerpo de la mujer estaba el de su esposo. Junto a Sierra había una escopeta. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la búsqueda inicial la inició la nuera, que vive en una casa colindante y advirtió la ausencia de ambos.

La ubicación del arma es uno de los elementos en los que se apoya la hipótesis del fiscal que considera que Sierra habría disparado contra Amaya y después se habría quitado la vida.

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Los investigadores, en principio, descartan que ambos hayan sido víctimas de un ataque de terceros. El horario exacto del suceso todavía no está determinado. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) coordinó el levantamiento de muestras y los peritajes en el lugar.

Familiares aportaron un dato que la instrucción considera relevante. Relataron que el hombre solía beber durante el fin de semana y que, bajo los efectos del alcohol, se tornaba agresivo con su esposa. Indicaron que Amaya podría haber sufrido violencia de género, aunque nunca formuló una denuncia porque, según dijeron, las agresiones ocurrían cuando el resto de la familia no estaba en la propiedad.