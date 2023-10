Irán envió este sábado un mensaje a Israel a través de la ONU en el que señala que no desea que el conflicto palestino-israelí siga empeorando, y advirtió que Teherán intervendrá si continúa la operación de Tel Aviv en Gaza, informa el portal estadounidense Axios citando dos fuentes diplomáticas familiarizadas con el asunto.

Desde Beirut, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, ha señalado que Israel podría sufrir ‘un gran terremoto’ si continúa con sus ataques sobre la Franja de Gaza, asimismo, aseveró que el régimen iraní podría intervenir en la guerra si el ejército israelí realiza una contraofensiva terrestre dentro del enclave palestino, reseñó ABC News.

Por otro lado, durante su estadía en el Líbano, el ministro de Exteriores iraní indicó que se corre el riesgo de que Hezbolá, una milicia islamista fiel a Irán y a Hamás, pueda unirse al conflicto al ver la destrucción de la Franja, por lo que la guerra podría expandirse a diversas partes de Oriente Medio, una hipótesis que varios expertos han considerado en días pasados .

De hecho, Amir-Abdollahian, declaró a la prensa en Beirut que Hezbolá ha considerado todos los escenarios de una guerra contra Israel, por lo que este grupo islamista podría tomar acción contra estado hebreo en corto plazo, si este no detiene sus bombardeos en la Franja. Asimismo, Israel considera a esta organización como su amenaza inmediata, ya que operan desde otro país, además de contar con 150 mil cohetes que pueden impactar en cualquier lugar de Israel, según estimaciones.

"Un gran terremoto" para Israel

"Conozco los escenarios que Hezbolá ha puesto en marcha", dijo el canciller iraní. "Cualquier paso que dé la resistencia provocará un gran terremoto" para Israel, aseveró.

Irán ha advertido que la guerra en Israel podría expandirse por Oriente Medio si no cesan los ataques en el enclave palestino. | Foto: AFP

Un movimiento podría desatar la barbarie

Aunque Israel se ha mostrado firme en su pretensión de acabar con Hamás y sus instalaciones operativas dentro de la Franja, cientos de palestinos se han visto afectados por la ofensiva aérea, por lo que el régimen iraní se ha aprovechado de esta crisis humanitaria para argumentar sus amenazas al estado judío, ya que, desde 1979, Irán ha deseado la destrucción de Israel, precepto que copiaría Hamás en años posteriores.

Asimismo, los combates entre el ejército israelí y Hezbolá no son nuevos, ya que, esta organización es muy similar a Hamás y comparten ciertos puntos, agregando que Líbano no reconoce a Israel como estado, por lo que la diplomacia no es un punto a favor en este escenario. Aun así, durante el 14 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel aseveraron que se adelantó un ataque con aviones no tripulados a lo largo de la frontera norte del país por movimientos sospechosos de este grupo.

Irán: un régimen regional

El canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian, realizó una gira por países aliados al régimen en Oriente Medio durante los últimos días, en donde visitó Irak, Siria y Líbano, demostrando la popularidad con que goza la dictadura islámica en esa región. De hecho, con la actual situación en Israel es probable que su reputación aumente.

Israel considera a Hezbolá como la organización que más daño puede causar en su territorio. | Foto: dpa/picture alliance via Getty

Sin embargo, con una última declaración del canciller iraní, se podría presumir una voluntad diplomática regional de abordar el conflicto ya que Amir-Abdollahian indicó que “todavía hay una oportunidad de trabajar en una iniciativa (para poner fin a la guerra), pero mañana podría ser demasiado tarde”.