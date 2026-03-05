Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en el Líbano, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.

Abolfazl Shekarchi, vocero del Ejército iraní, advirtió en la televisión estatal que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos”.

El militar continuó diciendo que Israel no tiene límites en sus acciones militares y afirmó que incluso con su relevante capacidad bélica, la República Islámica hasta ahora ha "respetado" las normas del derecho internacional.

"Israel ha amenazado con atacar la embajada iraní en el Líbano ", declaró el general Shekarchi. "Si Israel ataca la embajada de Irán, todas las embajadas de este régimen serán objetivos legítimos".

Imagen del 3 de marzo de 2026 de rescatistas trabajando en el sitio de las oficinas del Grupo Islámico destruidas por los ataques aéreos israelíes, en Sidón, en el sur de Líbano. Foto: Xinhua / Ali Hashisho.

La advertencia llega después de que Israel amenazara con atacar posiciones vinculadas al régimen iraní en territorio libanés. El martes, Avichay Adraee, vocero del ejército israelí, instó a “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano” a abandonar el país “inmediatamente antes de ser atacados”, y les dio un plazo de 24 horas.

Combates en el Líbano

Mientras tanto, la violencia en el Líbano continúa en aumento. Los bombardeos israelíes mataron ya a 72 personas y obligaron a más de 83.000 a abandonar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y el movimiento chiita Hezbollah, aliado de Irán, según informaron este miércoles las autoridades libanesas.

Operaciones de búsqueda y rescate después de los ataques aéreos israelíes, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Foto: Xinhua / Bilal Jawich.

En un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que “el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos”. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales señaló que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.

Israel intensificó sus ataques en varias zonas del Líbano después de que Hezbollah lanzara cohetes y drones contra su territorio el lunes. El grupo afirmó que esas acciones fueron una respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

Ataques de Hezbollah

En este contexto, Hezbollah afirmó este miércoles que sus combatientes se enfrentaron “directamente” con tropas israelíes en la localidad de Jiam, en el sur del Líbano, a unos seis kilómetros de la frontera con Israel.

Un helicóptero Apache israelí dispara hacia el Líbano, en medio de una escalada entre Hezbolá respaldado por Irán e Israel. Foto: REUTERS / Gil Eliyahu.

Según el movimiento proiraní, sus combatientes detonaron un artefacto explosivo contra una unidad israelí que intentaba avanzar en la zona y luego se produjo un intercambio de fuego.

Se trata del primer enfrentamiento terrestre directo reportado entre ambas partes desde que comenzó la guerra el lunes, tras los ataques de Estados Unidos en Teherán.