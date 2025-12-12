Las fuerzas de seguridad del régimen iraní detuvieron este viernes de forma violenta a la reconocida activista Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras participaba de una ceremonia en la ciudad de Mashhad, informaron organizaciones de derechos humanos y su entorno cercano.

Mohammadi fue arrestada durante un homenaje al abogado defensor de derechos humanos Khosrow Alikordi, cuyo fallecimiento generó también un fuerte reclamo de información y justicia entre defensores civiles. Junto a ella, otros activistas habrían sido detenidos por las autoridades iraníes.

¿Quién es Narges Mohammadi?

Narges Mohammadi es una activista iraní por los derechos humanos y defensora especialmente de los derechos de las mujeres en el país. Ingeniera de formación, se convirtió en una voz crítica del régimen teocrático por su lucha contra la discriminación de género, la pena de muerte y otras violaciones de libertades fundamentales.

Durante más de dos décadas ha sido detenida en múltiples ocasiones, sufriendo represalias constantes por su activismo. Antes de esta última detención, Mohammadi se encontraba en libertad condicional por razones médicas, luego de haber estado en prisión durante largos períodos bajo diversas condenas.

(Foto: Gentilezas)

¿Por qué fue detenida?

El régimen iraní volvió a detenerla por su participación en un acto público y su constante denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país, según sus allegados. Mohammadi se encontraba en un homenaje cuando fue interceptada por fuerzas de seguridad, que también llevaron a otros activistas presentes.

Organizaciones internacionales han calificado la detención como una grave violación de derechos fundamentales, y el Comité del Premio Nobel de la Paz rechazó abiertamente la medida, exigiendo su liberación inmediata y expresando preocupación por su bienestar.

(Foto: Gentilezas)

El Nobel de la Paz 2023: una lucha premiada

Narges Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz 2023 por su incansable lucha contra la opresión de las mujeres en Irán, y por su defensa de las libertades y los derechos humanos en un contexto de severa represión estatal.

El Comité Noruego del Nobel destacó que su trabajo —realizado en un entorno extremadamente adverso y a pesar de estar encarcelada en varias ocasiones— simboliza la lucha pacífica de muchas mujeres y de ciudadanos iraníes que reclaman igualdad, justicia y libertad.

Este nuevo arresto llega en un momento de tensiones crecientes en Irán sobre la represión de voces críticas, y vuelve a poner en el foco internacional la situación de quienes desafían las políticas restrictivas del régimen.