El exmediocampista Carlos El Pibe Valderrama sorprendió al mundo del fútbol con un cambio de imagen radical: se cortó la melena enrulada que lo acompañó durante toda su trayectoria profesional. El deportista mostró su nueva apariencia en un video que se viralizó en las plataformas digitales este martes 13 de octubre.

En la filmación, Valderrama aparece junto a su esposa, quien utiliza una máquina para cortarle el pelo hasta dejarlo completamente rapado. El exjugador acompañó la publicación en su cuenta de Instagram con una breve frase: “¡Mi gente! Hoy es el día”, escribió junto al hashtag #TodoBienTodoBien, sin brindar detalles sobre los motivos de su decisión.

🇨🇴 | Carlos «El Pibe» Valderrama sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de imagen: dejó atrás la larga cabellera rubia que lo convirtió en un ícono del fútbol colombiano. https://t.co/R1J03q1wVx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2026

La cabellera del Pibe fue una de las características más reconocibles de su imagen dentro y fuera de la cancha. Su talento y visión de juego lo convirtieron en un referente de la selección de Colombia, con la que disputó tres Mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

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La importancia de su pelo era tal que, según relató en abril pasado, rechazó una oferta de 2 millones de dólares para cortárselo antes del Mundial de Estados Unidos 1994. Hasta el momento, no trascendió una explicación oficial sobre las razones de este cambio ni se confirmó si responde a una campaña publicitaria o a una elección personal.