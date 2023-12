Isabel Denegri, una de las participantes más picantes de Gran Hermano, confirmó que le gustaba una de las integrantes de la casa.

La mujer aseguró que quería tener una experiencia con otra mujer y que una de sus compañeras le provocaba deseos. “Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre tenés la fantasía, estaría bueno. Yo quiero estar una vez en mi vida, no quiero morir sin estarlo”, confesó en una charla con Agostina y Rosina.

Aunque evitó dar el nombre, Rosina logró que Isabel Denegri confirmara que se trataba de Agostina, la mujer policía de Gran Hermano. "Hasta me caliento, y hacía mucho que no me calentaba. Guarda”, dijo Isabel y Agustina reaccionó: “Me voy, me da vergüenza”.

La oscura historia de Isabel Denegri de Gran Hermano

Una vez que ingresó a Gran Hermano, Isabel Denegri recibió un "carpetazo" en redes cuando su propio hijo la denunció abiertamente.



Augusto reprodujo una serie de tuits de 2021 en el que cuenta la historia de su mamá y asegura que lo intentó internar en una clínica psiquiátrica.





El hijo de Isabel Denegri confesó que ella tuvo esa actitud después de que falleció su papá pero que pudo demostrar la falsedad de los hechos, por lo que sus abogados estaban ocupándose del tema.