Isabel Macedo es una de las grandes protagonistas de la serie Margarita, la nueva serie de Cris Morena, y está en plena preparación para los shows que se harán en el Movistar Arena en 2025. Sin embargo, tuvo un duro accidente y mostró cómo quedaron sus heridas.

El periodista Gustavo Méndez, informó a través de su cuenta de Instagram que "la actriz sufrió un golpazo", y detalló: "Sucedió frente a todo el elenco del spin-off de Floricienta y hubo sangre, susto, gritos. Lógico, ante esta situación".

"Hablé con Isabel Macedo y me dijo que se pegó un susto bárbaro y que ya se está recuperando", agregó.

A pesar de las declaraciones del periodista, la actriz salió a aclarar que "no se fracturó la nariz" como se había informado y explicó los detalles de lo que sucedió en un video, también en su cuenta de Instagram.

🥺 "ME DUELE TODO, PERO VAMOS MUY BIEN" 💪



Isabel Macedo sufrió un accidente durante las grabaciones de una serie juvenil. Ante los mensajes de preocupación, decidió contar qué fue lo que le pasó, por lo que también expuso algunas imágenes de cómo quedó tras el golpe. pic.twitter.com/QC8Rul4RJ0 — Rosario3.com (@Rosariotres) November 16, 2024

"Leí por ahí que están todos muy preocupados porque me golpeé en los ensayos. Es verdad, pero no me rompí la nariz. Sí me la lastimé y me golpeé un poco bastante. Ahora me está bajando el golpe. Tengo hinchado y todo, me duele, puedo abrir el ojo. No me rompí la nariz, solo estoy muy hinchada y dolorida, pero... ¡Vamoooooos!", expresó Isabel Macedo para generar tranquilidad en todos los fanáticos de la serie.

Puede interesarte

En el video, se puede apreciar que la actriz sufrió un corte en la nariz y uno de sus ojos se encuentra morado por los moretones productos del golpe. Además, mostró que se está aplicando hielo en la zona para bajar la inflamación y volver lo antes posible a los ensayos.