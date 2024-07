La noticia conmocionó el día. Un militar afirmó haber visto a Loan en el Sur, lo que llevó a la Justicia a actuar rápidamente. Este martes, a las 19 horas, se filtró una imagen del niño que supuestamente dijo ser "Loan".

🚨 SE CONOCIÓ LA IMAGEN DE UN NENE QUE UN MILITAR RECONOCIÓ COMO LOAN, PERO EL MINISTRO AFIRMA QUE NO COINCIDE LA CONTEXTURA

- Un suboficial afirmó haber visto a Loan en Comodoro.

- Tras la difusión de la imagen, el ministro de seguridad de Chubut dice que no es Loan. pic.twitter.com/CuVB7p1Ani — Vía Szeta (@mauroszeta) July 23, 2024

“Esta es la foto que se toma con cautela. El hombre que lo acompaña lleva una gorra y el niño parece un poco mayor”, detallaron.

“A simple vista, no parece coincidir. No sé si los padres han recibido esta imagen. Tal vez no era necesario. Toda pista debe ser completamente investigada”, enfatizó Seguir Farella.