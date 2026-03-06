El ejército israelí anunció que ha empezado a atacar en la noche de este jueves (05.03.2026) "infraestructura" del grupo chií libanés Hezbolá en la zona del Dahiye, en los barrios periféricos al sur de Beirut.

En un comunicado indica que más adelante dará más detalles de los ataques, que se producen después de que este jueves ordenara a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, considerado bastión de Hezbolá.

Fotos: Reuters

La orden de desplazamiento se centraba en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de la zona periférica: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajneh y Hadaz, más al sur, y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos, donde viven cientos de miles de personas.

Además, Israel también ordenó evacuar una franja del sur del Líbano, junto a la frontera israelí, una zona donde ha introducido a más tropas y ha ocupado varias posiciones.

Todo ello mientras ha lanzado una campaña de bombardeos contra el país vecino después de que Hezbolá disparara proyectiles a territorio israelí en respuesta a la muerte del ayatolá iraní Alí Jameneí.