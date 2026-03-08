Israel anunció este domingo que lanzó una operación en Beirut contra “comandantes clave” de la rama encargada de operaciones exteriores dentro de la Guardia Revolucionaria iraní. En la capital libanesa se reportó un ataque sobre un edificio que funcionaba como hotel, con víctimas y heridos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvieron que los objetivos atacados estaban vinculados a la planificación de acciones coordinadas contra su seguridad y su población. En el mensaje oficial, también plantearon que estos cuadros operaban desde Líbano como parte de una estructura que conecta Teherán con su red regional.

El golpe se produjo en un área céntrica de Beirut y fue leído como una señal de expansión del radio de ataques, más allá de los habituales escenarios de confrontación en el sur libanés y los suburbios del sur de la capital. La ofensiva dejó un saldo inicial de cuatro muertos y al menos diez heridos, entre ellos menores, de acuerdo con reportes locales.

Israel informó un ataque en Beirut contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds. Foto: Reuters

La Fuerza Quds, Hezbollah y el argumento de Israel

Israel planteó que la presencia de la Fuerza Quds en Líbano cumple un rol de enlace operativo con Hezbollah, al que considera un aliado clave de Irán. En ese marco, afirmó que no permitirá el establecimiento de “elementos iraníes” en territorio libanés y anticipó que continuará con operaciones selectivas.

En su justificación, el Ejército israelí insistió con una acusación habitual en esta guerra: que Irán y sus aliados se mueven “en entornos civiles” y se apoyan en infraestructura urbana para proteger activos militares. También señaló que, antes del ataque, se aplicaron medidas para minimizar daños colaterales.

En el Golfo, el CCG condenó ataques iraníes contra infraestructura en Baréin y Kuwait. Foto: Xinhua

La guerra también golpea a Teherán y la energía entra en escena

La ofensiva israelí se da en un escenario más amplio de ataques sobre Irán. En las últimas horas, Israel informó bombardeos sobre depósitos de combustible en Teherán, con el argumento de afectar infraestructura utilizada por fuerzas armadas iraníes.

En la capital iraní se anunciaron medidas de racionamiento de combustible, con un cupo diario por persona como respuesta a daños sufridos en instalaciones petroleras. El impacto de la guerra sobre la energía vuelve a quedar en primer plano en plena segunda semana de operaciones.

Misiles, Golfo Pérsico y presión regional

En paralelo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo condenaron ataques iraníes contra infraestructura en Baréin y Kuwait, y los calificaron como “actos peligrosos de agresión” que agravan la inestabilidad regional. La tensión también se refleja en mercados y logística, con el Golfo como punto sensible.

Con Beirut como nuevo foco, el conflicto sostiene su lógica de escalada por capas: golpes selectivos, respuesta con misiles y drones, y una región donde cada movimiento militar tiene efecto político inmediato. En ese tablero, Líbano vuelve a quedar expuesto como terreno de disputa entre Israel e Irán a través de sus estructuras aliadas.