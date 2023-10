Las primeras palabras de Israel Damonte, ya entrada la noche en Santa Fe, fueron contundentes: “Quiero un equipo que deje la cancha con el corazón en la mano, que juegue con el alma, dejándola en cada pelota y en cada jugada”.

Luego elogió a sus jugadores y dijo que “están haciendo un buen trabajo y lo peor que puede pasar es pensar en el partido que pasó, porque eso quiere decir que hubo algo que no se puso en la cancha y eso es lo peor que puede pasar. Yo fui bastante pata dura como jugador, pero entregué siempre todo”.

Agregó que “no soy un loco, no vengo a morir sino que vengo a vivir. Lo veo a Colón permaneciendo en Primera y con chances de jugar los play off”.

Aclaró que todavía no había podido firmar porque llegó a las 16.30 a Santa Fe y de inmediato dirigió el primer entrenamiento. “Me llevó a decir que sí el plantel, los jugadores, la gente, el llamado de la dirigencia cuando me dijeron que confiaban en mí para este momento y todo eso fue gratificante para mí”, aclaró.

“Sé que no es una parada fácil, si arrancaríamos todos de cero, te aseguro que de los 28 equipos, Colón no sería el último. ¿Cómo jugaremos?, hubiese sido mejor hacerlo de noche al partido, Santa Fe es una ciudad muy calurosa, quizás el ritmo sea diferente, pero eso no quita que salgamos a buscar el partido”.

Se refirió al técnico saliente y señaló que “Gorosito hizo un muy buen libro de pases, hay un buen plantel y eso me da herramientas, en poco tiempo, para meterme un poquito adentro de ellos para que nos saquen adelante. Nosotros no venimos a hacer magia, no tenemos tiempo y por eso hay que ser prácticos el domingo. Sería un error meterles muchos conceptos y darles herramientas al equipo del rival para que no nos sorprendan”.

Puede interesarte

Insistió en el tema del horario y dejó en claro que le habría gustado jugar de noche y no a las 14. “Es posible que me equivoque el fin de semana para armar el equipo, porque dejaré alguno afuera que está también para jugar”, indicó.

En cuanto al planteo táctico, dijo que tiene algo pensado, que jugó con varios esquemas en su carrera y aclaró que le gusta jugar con una referencia de área, posición para la que tiene varias posibilidades, entre ellas Toledo, a quién dirigió en Sarmiento.

Por último, dijo que le gusta que el jugador esté cómodo y dio a entender que no quiere imponer nada que provoque incomodidades. “A los muchachos les pregunté cómo venían concentrando, el tema de las comidas, porque estuve del lado de ellos y quiero que se sientan bien y no venir a imponerle nada”, concluyó.