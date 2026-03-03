La escalada de violencia en Medio Oriente ha vuelto a poner en una situación crítica a miles de compatriotas. Según los últimos reportes oficiales, aproximadamente 200 turistas argentinos se encuentran actualmente varados en territorio israelí, sin poder concretar sus vuelos de regreso debido a las cancelaciones masivas de aerolíneas internacionales y el cierre intermitente del espacio aéreo.

A esta cifra se suma una realidad aún más compleja: los casi 100.000 ciudadanos argentinos residentes en Israel, quienes han pasado las últimas jornadas bajo estrictas alertas por el lanzamiento de misiles. La vida cotidiana se ha visto interrumpida por el sonido de las sirenas, obligando a las familias a desplazarse de manera constante hacia los refugios blindados (mamad).

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel. Foto: NA.

Turistas sin salida

Para los 200 turistas, el principal obstáculo es la logística. Ante la inestabilidad, la mayoría de las compañías aéreas de Europa y Estados Unidos han suspendido sus rutas hacia Tel Aviv. Esto ha dejado a grupos de viajeros, muchos de ellos adultos mayores en viajes religiosos o jóvenes en programas culturales, a la espera de una respuesta diplomática.

Desde la Cancillería argentina se informó que se mantiene un contacto permanente con la embajada en Tel Aviv y el consulado. Aunque por el momento no se ha activado un operativo de evacuación masiva como el recordado "Regreso Seguro", no se descarta ninguna medida si el conflicto continúa escalando y las vías comerciales permanecen bloqueadas.

El testimonio de los residentes

La situación de los residentes es distinta pero igualmente angustiante. La comunidad argentina en Israel es una de las más grandes de habla hispana en el país, con una fuerte presencia en ciudades como Tel Aviv, Ashkelon y las zonas del sur, cercanas a la frontera.

"La alerta es constante y el tiempo para llegar al refugio es de apenas segundos", relatan algunos compatriotas a través de redes sociales. Las autoridades locales han instado a la población a mantener víveres suficientes y a no alejarse de las zonas seguras.

La incertidumbre sobre la duración de esta nueva fase del conflicto genera un desgaste psicológico profundo en una comunidad que ya ha atravesado situaciones similares en octubre de 2023.

Tensión en Medio Oriente. Crédito: Reuters.

El rol de la Cancillería

El Gobierno argentino ha reforzado los canales de comunicación para brindar asistencia. Se ha habilitado un número de emergencia y un registro para que todos aquellos que se encuentren en la zona puedan ser localizados rápidamente ante una eventual necesidad de asistencia médica o logística.

Por ahora, la recomendación oficial para los ciudadanos argentinos que planeaban viajar a la región es posponer los traslados no esenciales. Mientras tanto, el foco está puesto en garantizar que los 200 turistas varados tengan alojamiento seguro y opciones de reprogramación de vuelos a través de terceros países que aún mantienen operaciones mínimas.