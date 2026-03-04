En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, el Ejército israelí bombardeó una serie de objetivos importantes del régimen iraní y también anunció el derribo sobre Teherán de un caza iraní tripulado YAK-130, según un comunicado militar.

🇮🇷🇮🇱🇺🇸 | El Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, Irán, fue alcanzado por ataques israelíes y estadounidenses.



Un avión de pasajeros civil Airbus A319 fue destruido. pic.twitter.com/J2t4N6iMT5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 3, 2026

Los datos militares aportados indican que con el apoyo de Estados Unidos, Israel realizó 1600 incursiones aéreas y lanzó 4000 municiones contra Irán, desde que comenzaron los bombardeos hace algunos días.

La Fuerza Aérea de Israel inició ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, dirigidos a "bases de lanzamiento, sistemas de defensa y otras infraestructuras", según un comunicado castrense, en el quinto día de ofensiva junto a Estados Unidos.

🚨| ULTIMA HORA: La noche cae sobre el oeste de Teherán y los bombardeos son implacables sobre el régimen asesino islámico. Estados Unidos e Israel le están dando la paliza de su vida al régimen iraní. 🔥 pic.twitter.com/cXs7wInnB2 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 3, 2026

Entre los objetivos alcanzados por las FDI se encuentra un suburbio en Beirut, bastión de Hezbollah, y un hotel en las afueras de la capital libanesa. "Las FDI llevaron a cabo una serie de alcances contra los centros de mando del Basij y de la seguridad interna en Teherán pertenecientes al régimen terrorista iraní", detalló un comunicado del Ejército israelí.

Puede interesarte

Participación en combate tras cuatro décadas

Por otra parte, y según la prensa israelí, se trata de la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea de dicha nación participa en un combate aire-aire con aeronaves tripuladas. Un texto local comunicó que "Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'".

⚡️ Las fuerzas iraníes derriban un avión no tripulado de ocupación israelí tipo Hermes en el cielo de Irán. pic.twitter.com/MKi8tvOVxw — ✞ G O N Z A L E Z ✞ (@Hispanico9691) March 3, 2026

En noviembre de 1985, cuando el primer ministro israelí era Shimon Peres, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó del derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética, en territorio sirio pero muy cerca de la frontera con el Líbano.Avión caza iraní similar al derribado por el ejército israelí (imagen ilustrativa).

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1097 civiles murieron hasta el momento en Irán desde el inicio del conflicto, incluidos 181 niños menores de diez años.