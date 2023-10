Las calles del norte de Gaza se han llenado este viernes de folletos caídos desde el cielo y distribuidos por aviones israelís para alertar a los civiles de la evacuación inmediata de la zona.

El Gobierno israelí ha dado 24 horas de plazo para que todos los residentes en el norte de la Franja abandonen sus casas y se dirijan hacia el sur del territorio a través de un comunicado y lanzando folletos desde aviones dirigidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"El Ejército pide la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza desde sus hogares hacia el sur por su seguridad y protección, y su traslado al área al sur de Wadi Gaza", reza el comunicado difundido por las fuerzas armadas israelíes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es imposible llevar a cabo la evacuación de la totalidad de la población o lo que es lo mismo, de más de un millón de palestinos, sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras.

Las familias gazetís han salido de sus hogares y se están movilizando para salir lo antes posible para protegerse de lo que parece un inminente ataque de Israel.

Sin ir más lejos, este jueves Roni Kaplan, portavoz del Ejército, había asegurado que las tropas se encuentran "listas para ingresar en la Franja de Gaza, si el Gobierno así lo decide".

Palestinos abandonan Gaza

En el bando contrario, el grupo terrorista Hamás ha pedido que la población permanezca en sus viviendas ya que considera que la petición del gobierno israelí es "propaganda falsa" y "guerra psicológica".

El bloqueo total del Estado israelí a la Franja de Gaza asfixia a los palestinos, que permanecen sin luz, agua y combustible desde hace varios días. Los hospitales están colapsados y se están convirtiendo en morgues, pues la atención de los heridos cada día se dificulta más, así como también la creación de un corredor humanitario.

Los palestinos no tienen a donde ir, debido a que las fronteras terrestres, marítimas y aéreas están bajo el control de Israel, que ha ordenado este viernes a toda la población gazetí evacuar la zona norte de la Franja en las próximas 24 horas. El grupo terrorista Hamás ha rechazado la petición, tildándola de "propaganda falsa" y "guerra psicológica", al tiempo que pedido a la población que permanezcan en sus casas.

Tras la petición realizada por Hamás a la población gazetí de permanecer en sus casas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron que "cualquier daño" causado sobre los civiles que residen en Gaza será culpa de la organización islamista, debido a que han sido ellos los que han pedido a la población que no desalojaran la zona. "Hamás está aprovechándose de los residentes de la Franja de Gaza, a los que somete al desastre y al pedirles que no escuchen las recomendaciones de las fuerzas israelíes", ha dicho Daniel Hagari, portavoz del Ejército. "La responsabilidad de lo que pueda pasar a aquellos que no evacúen será de Hamás", sentenció el militar. Más tarde, las fuerzas israelíes denunciaron que el grupo terrorista está colocando barreras para evitar que los palestinos se desplacen al sur de la Franja.

La ONU lo ve "imposible"

La evacuación ordenada por Israel implica la movilización de más de un millón de personas, aproximadamente. Por este motivo, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han afirmado que reubicar a toda la población que reside en el norte del enclave palestino sería "imposible" sin que se produzcan "consecuencias devastadoras". Por este motivo, la organización ha pedido retirar dicha orden. También se debe tener en cuenta que Israel ha lanzado más de 6.000 bombas desde el inicio del conflicto -en torno a la misma cantidad que solía lanzar Estados Unidos sobre Afganistán en un año, según Aljazeera- y que dichos bombardeos continúan, lo que dificulta aún más el traslado de la población.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que llevar a cabo la orden de evacuación en los hospitales es una tarea imposible debido la cantidad de heridos y al estado de salud en el que se encuentran. Según ha indicado la institución, muchos de ellos ni siquiera llegarían a su destino porque morirían en el camino. Además, los centros hospitalarios ubicados al sur del territorio también se encuentran colapsados y les resulta imposible aceptar a más pacientes en sus instalaciones. Según indicó, Tarik Jasarevic, portavoz de la organización, "mover a pacientes muy enfermos, incluidos niños, que dependen completamente de apoyo médico vital para sobrevivir y pedir al personal médico que evacúe, va más allá de la crueldad."

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha anunciado que ha trasladado su centro de operaciones al sur de la región, con el fin de poder seguir realizando su labor humanitaria. "La UNRWA insta a las autoridades israelíes a proteger a todos los civiles en los refugios de la UNRWA, incluidas las escuelas. Son instalaciones de la ONU. Deben estar protegidos en todo momento y nunca deben ser atacados de conformidad con el derecho internacional humanitario", reza el comunicado difundido por la organización. La cifra de desplazados ya supera los 423.000, casi cien mil personas más que las reportadas este jueves por la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA).

En medio de los bombardeos, la orden de evacuación de Israel y la petición de Hamás de permanecer en la zona, el caos y la desesperación se ha apoderado de la zona. Muchos palestinos ni siquiera saben qué hacer o a donde ir. Mientras tanto, todas las organizaciones Naciones Unidas continúan pidiendo a Israel que levante la orden de evacuación, sin lograr nada hasta el momento. Los muertos en Israel ya superan los 1.300, mientras que en Palestina (Cisjordania y la Franja de Gaza), la cifra de fallecidos es de 1.800 personas. Los heridos, por su parte, se sitúan en torno a los 3.400 y 7.000, respectivamente.